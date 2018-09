Barulho Curitiba mostra quem é Larissa Marques, atriz e dona de um dos brechós mais descolados de Curitiba

Maitê Ritz

O Persona Curitiba é um projeto audiovisual do Barulho Curitiba que visa contar as histórias de pessoas notáveis na cidade de Curitiba. Desde jovens que movimentam a política e a cena cultural até celebridades cotidianas. Nesses breves documentários, eles irão contar suas histórias, origens, trabalhos e aspirações. E é dessa forma que procuramos incentivar e notar os papéis da população ativa, mostrando a sua importância dentro da cidade e da história.

A personalidade da vez é a poderosa Larissa Marques. Atriz e dona, fundadora e curadora da Fermín Cacarecos (um dos melhores e mais famosos brechós da cidade), ela realiza performances, propagandas, eventos, luta pela moda consciente, conta com mais de 3k de seguidores no instagram e é uma das inspirações para as jovens curitibanas.

Nesse episódio do #PERSONACWB ela conta pra gente sobre como é ter um brechó em Curitiba, um pouco da sua trajetória de vida, seus trabalhos, e dá conselhos para quem quer seguir os sonhos. Vem ver no BARULHO CURITIBA