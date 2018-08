Bazar no Porão faz edição dos Dia dos Pais neste sábado

Josianne Ritz

Apresentação de DJs, alimentação, chope, canecas, roupas, artesanato,decoração, maquiagem, flores e tatuagens são alguns dos destaques do Bazar do Porão - Edição do Dia dos Pais, que acontece neste sábado (11) no Basement Cultural. O local também terá área kids e feira de orgânicos.

Nas picapes, estarão o Dj Tha Redig, amante das diversidades quemistura em seus sets novos e antigos nomes da música brasileira experimentando conexões de coco, samba , rap e soul, o DJ Caê Traven, super pesquisador de boa música, amante de reggae music e um incorrigível colecionador de vinil, e DJ Gustavo Curzio, integrante ativo do coletivo Adubando o Pinhão, residente no programa BAMBAM REGGAE da RADIO TREZE e chega para apresentar uma mistura musical com muito reggae,

Cinco tatuadores do estúdio Level Ink estarão lá para fazer tatuagens com desenhos pré-selecionados por R$ 150, R$ 250 e e R$ 350.

O Basement Cultural fica na Rua Desembargador Benvindo Valente, 260 - São Francisco, Curitiba. O festerê começa às 15 horas e vai até às 21 horas.

