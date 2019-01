'BBB19' terá um participante de Curitiba, o 'agroboy' Diego

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quarto participante do Big Brother Brasil 19, anunciado pela TV Globo, é Diego, 30, empresário de Curitiba. Ele tem uma loja de móveis e sabe tudo sobre cavalos. Diego cria os animais da raça crioulo e é campeão brasileiro da categoria de Laço Comprido.

O rapaz simples do interior promete promover barracos: "Não sou rico, comecei do nada com a minha loja de móveis, mas eu me incomodo muito com picuinhas. Se alguém teimar comigo, vou teimar com a pessoa também", disse em vídeo de divulgação.

Malas quase prontas, mas com um detalhe faltando para carimbar o passaporte para o confinamento: o chapéu de cowboy. Depois de muita procura no apartamento onde mora com a irmã, em Curitiba, o acessório indispensável foi encontrado. O chapéu é uma réplica do objeto afetivo que está em Rio Negrinho, Santa Catarina, onde viveu a infância e adolescência e os pais ainda moram.

Apesar de ser dono de uma loja de móveis em Curitiba, desde os 19 anos, sua paixão está mesmo nos cavalos de raça. Com o pai, o brother tem uma criação de mais de 40 animais do tipo crioulo em Rio Negrinho.

Diego, inclusive, já foi campeão brasileiro de laço comprido em cavalo crioulo em 2008. Depois, passou alguns anos afastado do esporte. "O boi sai, você sai com o cavalo atrás do boi com laço de oito metros e tem que laçar apenas o chifre do boi. É uma coisa que não machuca o animal, diferentemente de outros esportes que derrubam. Eu sou a favor da questão do laço comprido, que não derruba o bicho", explicou ele ao site Gshow.

Com um belo par de olhos azuis, 1,87 m de altura e um corpo moldado por dez anos de musculação, Diego conta que nunca fez dieta. Adora sair com os amigos, mas admite que estava "conhecendo alguém" recentemente. Os dois passaram o Natal juntos, com amigos e a família dele. "Depois, quando o programa terminar, a gente conversa e vê como será. Agora é o meu momento", afirmou ele ao Gshow.

A Globo começou a divulgar nesta quarta a lista de participantes da 19ª edição do reality show, depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas por Boninho, diretor do programa, pelas redes sociais.

O programa estreia dia 15 de janeiro e vai ao ar de segunda a sábado, após "O Sétimo Guardião" e aos domingos, após o Fantástico.

O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.

Três "ex-sisters" vão atuar como repórteres do programa: Ana Clara (BBB 18), Vivian Amorim (BBB 17) e Fernanda Keulla (BBB 13). A Globo fará ainda edições especiais nas redes sociais para a cobertura do programa. O Boletim BBB será de segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa, com spoilers e conversa com os eliminados. O Bate-Papo BBB acontece às terças e trará o participante eliminado com suas primeiras impressões depois de sair da casa.

O reality promete ter "brothers" de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

A última edição, no ano passado, teve como vencedora a acriana Gleici, a primeira representante do estado entre os vencedores. Desde Kléber de Paula, conhecido como Bam Bam, o programa premiou seis participantes naturais do estado de São Paulo, dois do estado de Goiás, dois do estado do Rio Grande do Sul, dois do Rio de Janeiro, dois da Bahia, um do Mato Grosso do Sul, um de Minas Gerais, um do Paraná e um do Acre - Gleici, do BBB 18, foi a primeira participante de um estado no norte do norte do Brasil a vencer o reality.

Dentre os 271 participantes ao longo das 18 edições passadas, o BBB reuniu pessoas de 23 estados brasileiros - os estados do Amapá, Maranhão, Sergipe e Tocantins nunca foram representados por um participante. Entre eles, alguns saíram como mocinhos e outros, como vilões.