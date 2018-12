Bebê com franja branca conquista a internet; ´virou minha popstar´, diz a mãe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apenas 24 dias, Mayah Aziz Oliveira já é considerada uma popstar. Isso porque seu ensaio newborn viralizou na internet.

As imagens, feitas pela fotógrafa Paula Beltrão, de Belo Horizonte (MG), trazem Maya com uma franjinha branca.

A bebê herdou piebaldismo da mãe, Talyta Youssef, 40. A desordem na produção de melanina, altera a pigmentação do cabelo e da pele, e também afetou outros parentes de Talyta.

“Após o parto, o obstetra disse que ela havia nascido com luzes no cabelo. Foi uma surpresa para todos”, conta a mãe que brincava com o marido se ela viria ou não “pintadinha”.

“Não imaginei que ela nasceria com a mechinha porque meu marido é moreno”, diz Talyta.

Talyta conta que tinha muita vergonha das mechas em seu cabelo e chegava a arrancá-las para evitar olhares curiosos. Ela também usava calça comprida ou meias grossas para cobrir as manchinhas nas pernas. “Eu me escondia. Espero que minha filha não precise passar por isso”, diz a mãe.