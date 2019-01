Bella Thorne fala sobre relacionamento aberto com rapper e influencer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bella Thorne, 21, que já se definiu anteriormente como bissexual, mantém atualmente um relacionamento com duas pessoas: o rapper Mod Sun, 31, e a youtuber e cantora Tana Mongeau, 20.

Em 2016, ela já havia dado uma entrevista à revista Gay Times dizendo que as pessoas não compreendem a bissexualidade. Agora, como capa da publicação, ela diz que brinca sobre o poliamor, mas que não rotula seus relacionamentos.

Thorne, que já publicou diversas fotos com Sun e Mongeau em seu Instagram, disse que no mundo, parece só poder existirem pessoas heterossexuais ou homossexuais, mas que beijar uma pessoa do mesmo sexo não a faz automaticamente gay.

"É esse meio-termo, que ninguém consegue colocar em uma caixa, que os deixa tão loucos", disse sobre a bissexualidade.

Mongeau também já publicou fotos com Thorne e fez algumas declarações. "É tão louco para mim como um ano pode passar rápido quando você está rodeada de amor", escreveu em uma legenda para uma foto das duas.

"Você me envolveu e me apresentou ao seu mundo inteiro, você fez meus sonhos mais loucos acontecerem, você acreditou em mim, em todos os aspectos, quando ninguém mais fez."

Antes do relacionamento triplo, Thorne chegou a namorar o ator Gregg Sulkin, 26, por mais de um ano, e já havia postado fotos beijando uma garota.