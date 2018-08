Ben Affleck e Jennifer Garner chegam a acordo sobre divórcio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de muitas idas e vindas e diversos desentendimentos quanto ao divórcio, Ben Affleck e Jennifer Garner parecem ter finalmente chegado a um acordo.

De acordo com o portal americano TMZ, os atores finalizaram os detalhes do processo antes de Affleck se internar em uma clínica de reabilitação por problemas com alcoolismo. Foi a própria ex-mulher quem o levou ao local.

Affleck e Garner anunciaram que estavam se separando no começo de 2015, após rumores de que a relação estava abalada pelo vício do ator. Eles estavam juntos há dez anos. Desde então, chegaram a reatar e a desistir do divórcio, segundo boatos.

Agora, com a papelada, os dois terão a guarda conjunta dos filhos: Violet, 12, Seraphina, 9, e Samuel, 6. Affleck e Garner não tinham um acordo pré-nupcial e também tomaram decisões quanto aos imóveis dos quais são donos.

A primeira internação do ator por alcoolismo foi em 2001. Seis anos depois, Affleck disse ter completado o tratamento. Na ocasião, ele publicou um texto em suas redes sociais, dizendo que o vício era algo que estava lutando contra havia muito tempo.