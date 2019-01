Beti Pavin se encontra com secretário e discute novo centro de especialidade

Da Redação

A presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde (Comesp), e prefeita de Colombo, Beti Pavin, se reuniu nesta semana com o novo Secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto. Eles discutiram a continuidade e ampliação das propostas para o Consórcio. Atualmente 28 municípios fazem parte do consórcio que busca ampliar ainda mais as ofertas a população na área da saúde.

Durante a conversa foi tratado sobre instalar agora, uma nova sede do Centro de Especialidades, desta vez no município de Colombo, já que a primeira está implantada em São José dos Pinhais. Desta maneira, segundo as autoridades, será garantindo que a população tenha consultas, exames e tratamentos especializados em mais um novo local.

“Estamos dando um grande salto e nosso objetivo agora é ampliar esses benefícios através de uma nova sede em Colombo. Este espaço vai oferecer um atendimento multidisciplinar, além de atender os interesses da população e trazer melhorias na saúde do município.” disse a Beti.

O Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (COMESP) foi criado em 2005, permanecendo inoperante até o ano de 2010. Em 21 de julho de 2010, iniciou suas atividades firmando convênio com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, e iniciou a Gestão do Centro Regional de Especialidades Kennedy.

Atualmente, o Comesp conta com clínicas e hospitais credenciados para atendimento de seus 28 municípios consorciados, totalizando mais de 1,7 milhão de munícipes e tem como principal objetivo facilitar o acesso da população a consultas com médicos especialistas e exames especializados.