Biblioteca inova e promove feira de adoção de filhotes de cães neste sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Biblioteca Pública do Paraná promove neste sábado (28) uma feira de adoção de filhotes de cães em parceria com o grupo “Tomba Latas”. O evento acontece na Seção Infantil da BPP, das 9h às 12h30, com entrada franca.

Fundado em 2010, o grupo “Tomba Latas” busca amenizar o sofrimento dos cães de rua de Curitiba. Por meio de recursos próprios e doações, o grupo realiza castrações e provê assistência veterinária e abrigo aos animas resgatados até que eles sejam adotados.

Serviço

Feira de adoção de filhotes de cães

28 de julho, das 9h às 12h30, na Seção Infantil da BPP

Rua Cândido Lopes, 133, Centro, Curitiba – PR

Entrada franca

Informações (41) 3221-4980