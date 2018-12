Biblioteca lança livro sobre vida e obra de Paulo Leminski

Da redação

A Biblioteca Pública do Paraná acaba de publicar o ‘Roteiro Literário — Paulo Leminski’, de Rodrigo Garcia Lopes. Editado pelo selo Biblioteca Paraná, o livro traz um ensaio, dividido em três partes, em que Rodrigo Garcia Lopes analisa a trajetória pessoal e artística de Paulo Leminski (1944-1989), curitibano que se dedicou, entre outras atividades culturais, à tradução, prosa literária, ensaio, canção popular e, sobretudo, à poesia.

Fotos de Eduardo Macarios e Dico Kremer ilustram a relação de Leminski com a cidade de Curitiba. Com 180 páginas, o título está no acervo da Biblioteca, vai ser encaminhado para bibliotecas e entidades culturais e já está disponível para aquisição na BPP. Mais informações: (41) 3221-4994.

No texto de apresentação, Luci Collin destaca que Rodrigo Garcia Lopes conta como Leminski viveu e reproduziu a “agoridade” absoluta do mundo atual, além de analisar a poética leminskiana, “marcada pelo rigor e delírio da escrita”. Luci não deixa de observar que Lopes também investiga de que maneira Leminski absorveu Curitiba em sua obra, “e como Curitiba foi absorvendo a obra de seu poeta maior”.

Londrinense radicado em Florianópolis (SC), Rodrigo Garcia Lopes é doutor em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Traduziu textos de Rimbaud, Marcial, Sylvia Plath e Walt Whitman. É autor, entre outros títulos, do romance O Trovador (2014) e do livro de poemas Experiências Extraordinárias (2015).

A Coleção — O diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Rogério Pereira, explica que o projeto Roteiro Literário tem a finalidade de divulgar, para públicos variados, incluindo as gerações recentes, a literatura paranaense contemporânea. “Há um número expressivo de vozes literárias no Paraná, muitas vezes com ressonância apenas entre escritores, estudiosos e amigos do autor. Para ampliar a difusão de nossa literatura, decidimos fazer esse projeto, que, além de analisar vida e obra, também apresenta os locais frequentados pelo homenageado”, diz Pereira.

Na coleção Roteiro Literário, um autor escreve um ensaio sobre a vida e a obra de um escritor paranaense já falecido. A obra também traz um ensaio fotográfico com endereços e espaços frequentados pelo homenageado.

O primeiro título da coleção, publicado em 2017, foi sobre Jamil Snege (1939-2003), escrito por Miguel Sanches Neto. Já o segundo volume, lançado em novembro deste ano, é uma obra sobre Helena Kolody (1912-2004), de autoria de Luísa Cristina dos Santos Fontes. Este Roteiro sobre Leminski, de Rodrigo Garcia Lopes, é o terceiro título da série.

SERVIÇO

Roteiro Literário — Paulo Leminski, de Rodrigo Garcia Lopes.

180 páginas, publicado pelo Selo Biblioteca Paraná.

R$ 20. Mais informações: (41) 3221-4994.