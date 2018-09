Biblioteca promove  segunda Semana Paranaense  da Memória Ferroviária

A Biblioteca Pública do Paraná promove, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e o Centro de Memória da Lapa, a segunda Semana Paranaense da Memória Ferroviária.

O evento acontece entre os hoje e quinta na Biblioteca e no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, com entrada gratuita. Neste ano a semana tem como tema o cinquentenário da ferrovia Tronco Principal Sul.

Além de palestras, lançamento de livros e exposições, a edição deste ano conta com a cerimônia de entrega do troféu Triefond de Ouro. A abertura da semana acontece às 17h30 e hoje no auditório da BPP, com o lançamento do livro Memórias de estação: vida e sentimento nos trilhos do trem, da pesquisadora Viviane Caliskevstz.