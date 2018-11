Biblioteca Pública inaugura exposição com fotos da Serra do Mar paranaense

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Biblioteca Pública do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (4) a exposição Mar de Nuvens, do fotógrafo Lucas Pontes. A mostra, que segue em cartaz até 4 de novembro, fica no hall térreo da BPP. A entrada é gratuita.

As 20 fotos que compõem a mostra foram retiradas do livro homônimo publicado no ano passado. Fruto da experiência pessoal do autor na Serra do Mar paranaense, o trabalho reúne imagens das paisagens montanhescas e as nuvens típicas que se formam no local.

Para o professor em geomorfologia e solos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Leonardo José Cordeiro dos Santos, o trabalho de Pontes é “uma combinação do fotógrafo, que utiliza a técnica e sua sensibilidade de captar imagens, e do geógrafo, que procura entender a gênese e a evolução da paisagem destas cadeias montanhosas”.

Mineiro radicado em Curitiba desde 1989, Lucas Pontes é geógrafo, mestre em Paisagem e Análise Ambiental pela UFPR. Com um trabalho fotográfico focado na natureza e em diversos aspectos da cultura nacional, Pontes já teve fotos premiadas em cuncursos nacionais e internacionais.

Serviço:

Exposição Mar de nuvens, de Lucas Pontes

De 4 de outubro a 4 de novembro, no hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133, Centro - Curitiba

Entrada franca