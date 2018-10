Biblioteca Pública promove encontro de pessoas com deficiência

Da Redação Bem Paraná

A Biblioteca Pública do Paraná promove, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, a 7ª edição do Encontro de Pessoas com Deficiência Visual de Curitiba. O evento acontece nesta sexta-feira a partir das 13h30, no auditório da BPP. A entrada é gratuita e, para participar, é só fazer inscrição pelos telefones 0800 727 8888 ou (41) 3021-8400. As vagas são limitadas.

Com audiodescrição e tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o evento conta com palestras, ciclos de diálogos, apresentações artísticas, sorteio de brindes e café de encerramento. A iniciativa faz parte do projeto “Acolher”, da Sociedade Bíblica do Brasil, que busca tornar a Bíblia acessível para todas as pessoas e promover a inclusão social. Abaixo, confira a programação do evento.

Não é a primeira vez que a Biblioteca promove ações para este público. Em maio, foi realizado palestras sobre um sistema de códigos de cores para estas pessoas. Batizado de see color, o sistema permite a identificação das cores por pessoas com deficiência visual através do contato tátil, ao estilo do Braille.