Bieber 'entra pelo cano' e deixa mansão com aluguel mensal de R$ 370 mil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 24, e Hailey Baldwin, 22, entraram pelo cano. Os fãs do casal, contudo, podem continuar tranquilos, pois o relacionamento dos dois, ao que tudo indica, continua muito bom.

O que não está tão bem, na verdade, é o encanamento da mansão onde Bieber e Baldwin estavam morando em Los Angeles.

A casa suntuosa que contava com quatro quartos, sete banheiros, estilo mediterrâneo e um aluguel mensal de US$ 100 mil (cerca de R$ 370 mil) também tinha, segundo o site americano TMZ, problemas no aquecimento da piscina, no ar-condicionado e no encanamento.

De acordo com a publicação, o estouro de um cano teria sido a gota (ou cachoeira) final para que Bieber e Baldwin deixassem a casa.

Segundo o TMZ, o cantor e sua mulher estariam morando temporariamente em um hotel em Beverly Hills, enquanto procuram por uma casa.