‘Big Brother Brasil 19’ define 18 participantes

A Globo divulgou nesta quarta-feira (9) 18 participantes do ‘Big Brother Brasil 19’ e um deles é de Curitiba: Diego, 30 anos, empresário. Ele tem uma loja de móveis e cria cavalos da raça crioulo, além de ser campeão brasileiro da categoria de Laço Comprido. Ele já ganhou apelido de “agroboy” e diz que vai brigar quando for preciso. “Não sou rico, comecei do nada com a minha loja de móveis, mas eu me incomodo muito com picuinhas. Se alguém teimar comigo, vou teimar com a pessoa também”, disse ele, em vídeo de divulgação. A família mora em Rio Negrinho (SC), onde fica a criação de cavalos. Os outros participantes são Alan, empresário, 26 anos, de Criciúma (SC); Carolina, publicitária, 33 anos, de Salvador (BA); Danrley, estudante e vendedor de picolé, 19 anos, do Rio de Janeiro (RJ); Elana, engenheira agrônoma, 25 anos, de Bom Jesus (PI); Fábio, atleta de MMA, 27 anos, de Porto Alegre (RS); Gabriela, designer gráfica, 32 anos, de Ribeirão Preto (SP); Gustavo, médico, 37 anos, de São Paulo (SP); Hana, youtuber, 22 anos, do Rio de Janeiro (RJ); Hariany, estudante de Design, 21 anos, de Senador Canedo (GO); Isabella, estudante de Medicina, 24 anos, de Natal (RN); Maycon, vendedor de queijos, 27 anos, de Piumhi (MG); Paula, bacharel em Direito, 28 anos, de Lagoa Santa (MG); Rízia, jornalista, 24 anos, de São Miguel dos Campos (AL); Rodrigo, cientista social, 40 anos, do Rio de Janeiro (RJ); Tereza, psicanalista, 52 anos, de Arcoverde (PE); Vanderson, biólogo, 35 anos, de Rio Branco (AC); Vinicius, artista plástico, 40 anos, de Belo Horizonte (MG). O programa começa na próxima terça-feira (15).

Ator se recusa a fazer cenas de beijo e sexo

O ator Neal McDonough, 52 anos, afirmou que não beija mais mulheres em cena desde 2003, quando se casou com a modelo Ruve McDonough. O motivo: sua religião. “Não vou beijar outra mulher porque esses lábios já estão prometidos a outra”, afirmou o ator à revista americana ‘Closer Weekly’. McDonough tem cinco filhos com Ruve. Astro de ‘Desperate Housewives’ (2008-2009) e com participação em ‘Arrow’ (2015), McDonough diz ser católico e que prefere perder um trabalho do que descumprir os votos que fez com sua mulher. McDonough admitiu que ele já perdeu US$ 1 milhão (R$ 3,7 milhões) por recusar cenas de beijo. O ator chegou a abandonar uma série na metade porque se recusou a fazer cenas de sexo com a atriz Virginia Madsen, 57, em 2010.

Padre Quevedo, estudioso da parapsicologia, morre aos 88 anos

Padre Quevedo, jesuíta espanhol radicado no Brasil, morreu na madrugada de ontem aos 88 anos, em Belo Horizonte (MG). Segundo a Companhia de Jesus do Brasil, de Minas Gerais, o religioso morreu por problemas cardíacos. O enterro será hoje. Oscar González Quevedo nasceu na Espanha e era filho de um deputado tradicionalista de Madri. Após a prisão e fuzilamento de seu pai, Quevedo precisou fugir com a família por conta da perseguição política, o que os levou à ilha de Gibraltar. Famoso por seu bordão “isso non ecziste”, Quevedo se tornou conhecido por rechaçar pessoas que se declaravam paranormais e se dedicou a ações que tinham como objetivos desmascarar falsos curandeiros e médiuns, além de explicar fenômenos que eram considerados sobrenaturais.

Música inédita de Chester Bennington, morto em 2017, é divulgada

Cerca de um ano e meio após a morte de Chester Bennington, líder da banda Linkin Park, que cometeu suicídio em julho de 2017, uma de suas últimas gravações chegou ao público. A música “Cross Off”, divulgada na terça-feira, 8, é uma parceria com Mark Morton, guitarrista do Lamb Of God, gravada poucos meses antes da morte de Bennington. A faixa faz parte do primeiro álbum solo de Morton, Anesthetic. Um vídeo apresentando a letra da música foi disponibilizado por Mark Morton em seu canal no YouTube.

George Foreman, ex-boxeador norte-americano, 70 anos