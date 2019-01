Bikes do aplicativo Yellow são roubadas no centro de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Durou pouco. As bikes elétricas, da Startup Yellow em Curitiba, lançandas na última terça-feira, 22, foram alvo de ladrões na quarta-feira, 23, à noite, ou seja, no segundo dia de operações. Guardas Municipais que estavam na região central conseguiram recuperar duas bikes que foram furtadas na região central da cidade. No entanto, as informações são de que quatro equipamentos teriam sido roubados, e dois ainda não foram encontrados.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia