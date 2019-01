Josiany Vieira | josianyvieira@yahoo.com.br

O Brasil vendeu, em 2017, US$ 4,5 bilhões em produtos Halal. Em 2018, segundo a FAMBRAS Halal, a perspectiva é que o mercado tenha faturado 10% mais – o que leva ao impressionante número que beira os US$ 5 bilhões. “Só não crescemos mais porque tivemos um ano bem atribulado: greve dos caminhoneiros, eleições, reflexos da Operação Carne Fraca, elementos que dificultaram a produção de carne e frango, os grandes responsáveis pelo alto faturamento do setor”, diz Ali Hussein El Zoghbi, Vice- Presidente da FAMBRAS Halal.

Contratação

A Intuit, multinacional de sistemas de gerenciamento financeiro, informa que Fausto Lopes, passa a atuar como diretor de atendimento ao cliente na empresa.

Assinatura

Proprietários de áreas protegidas no estado do Paraná ganharam um incentivo a mais por conservarem suas terras. O executivo estadual, por meio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), assinou, em dezembro, o primeiro Termo de Compromisso do projeto Pagamento por Serviços Ambientais às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (PSA/RPPN), tornando-se o primeiro estado do Sul do Brasil a adotar uma política como essa.

• O LANAC – Laboratório de Análises Clínicas, empresa 100% paranaense, registrou crescimento de 6% em 2018, chegando a marca de 500 mil exames/mês.

• O primeiro espetáculo de 2019 é Chapeuzinho vermelho e o Lobo bom em férias na praia. A atividades do Faz de Conta do Shopping Estação volta aos palcos neste sábado (19), às 16h.

• A Universidade Positivo foi classificada entre as 100 instituições mais bem colocadas no ranking de sustentabilidade da UI GreenMetric, criado pela Universidade da Indonésia. Divulgado no final de 2018, o ranking traz apenas três universidades brasileiras entre as 100 melhores: USP, Universidade Federal de Lavras e Universidade Positivo.

• Neste sábado (19) a Livraria Cultura do Shopping Curitiba tem sua primeira sessão de autógrafos do ano de 2019. A partir das 17h30 o público participa do lançamento da obra Monstros, de Basílio K. Baran.