Biscoito para cachorros com sabor de hambúrguer? Rede curitibana aposta na receita

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A rede WhataFuck acaba de lançar um produto bem curioso focado no mercado Pet. A maior hamburgueria artesanal de Curitiba, que conta com três unidades na cidade, passa a oferecer o exclusivo WhataDog, um Biscoito para Cachorro inédito. É lógico que entre os sabores da comidinha não poderia faltar um com a cara dos criadores: hambúrguer.

O produto foi desenvolvido pensando nos clientes que sempre levam seus bichinhos para o passeio e sentiam a necessidade de uma opção de alimento apropriado para os pets. O resultado dessa empreitada é um biscoito artesanal e orgânico, produzido em parceria com a Moabe Natural Pet. O preparo tem aproximadamente 20g, é 100% natural, feito com ingredientes frescos, sem nenhum conservante e apresenta sabores e aromas deliciosos. O biscoito será vendido em embalagens individuais por apenas R$ 3.

“Não existe nada mais democrático do que a rua. Há mais de três anos atuando neste espaço tão popular, aprendemos que precisamos sempre inovar para atender a demanda do nosso público. Nos últimos meses, notamos um crescimento considerável do número de cachorros passeando com seus donos em nossas unidades, e foi aí que surgiu a ideia de oferecer um produto saboroso para eles. Além disso, anualmente promovemos uma feira de adoção de animais, realizada no mês de novembro, sendo um incentivo ainda maior para essa ideia. Procuramos um parceiro que trabalha com muita excelência e chegamos em um preparo exclusivo, bem gostoso e, principalmente, saudável”, comenta Daniel Mocellin, sócio da rede WhataFuck.

O WhataDog pode ser adquirido em qualquer uma das três unidades da rede WhataFuck na capital paranaense: Av. Vicente Machado (nº 845), Rua Bispo Dom José (nº 2193) e Rua Coronel Dulcídio (nº 775). O empreendimento funciona nas terças, das 18h às 00h30, de quarta a sábado, das 18h às 2h, e aos domingos, das 18h às 00h30. Os produtos estão disponíveis, também, no sistema exclusivo de delivery: o WhataFuck In Da House. Mais informações no site www.whatafuck.com.br ou nas redes sociais oficiais da hamburgueria.