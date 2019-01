Blac Chyna e namorado têm briga violenta apartada por policiais durante férias no Havaí

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - As férias no Havaí da socialite Blac Chyna, 30, durou pouco tempo. Após uma briga com seu novo namorado, Kid Buu, paramédicos e policiais foram chamados para comparecer e apartar os dois.

Segundo o jornal americano TMZ, o casal estava no Ritz-Carlton em Honolulu e, por volta das 5h da madrugada, entraram em discussão porque Chyna acusava Kid Buu de traí-la.

Duas horas depois, a briga tornou-se mais violenta e chamou a atenção dos funcionários, que ligaram para os médicos e policiais.

Foi dito que Chyna arranhou Kid Buu, e que o namorado a bateu contra a parede diversas vezes, chegando a sufocá-la. Até agora, nenhum dos dois foi levado ao hospital.

Em 2017, Chyna também enfrentou um problema com o ex-noivo, Rob Kardashian. O casal cancelou o noivado e durante o término, fotos e nudes da ex-noiva foram vazadas.

Rob ainda disse que não pagaria mais a pensão de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 76 mil) mensais para a filha dos dois, Dream.

OUTROS CASOS DE POLÍCIA

A socialite americana Blac Chyna já havia recebido uma visita da polícia há menos de dez dias. O motivo: Chyna estaria negligenciando os filhos Dream Kardashian e King Cairo.

Segundo reportou a polícia de Los Angeles ao site E! News, os oficiais foram chamados para visitar Chyna no final de semana após uma ligação de alguém dizendo que a socialite estaria intoxicada, deixando seus filhos de lado. Mas, ao final, as acusações eram falsas e Chyna não foi presa.

No entanto, no dia seguinte a polícia foi convocada novamente para visitar Chyna por conta de uma pessoa que estaria rondando a casa dela.

Não foi reportado qualquer incidente e o site americano TMZ noticiou que se tratava de uma ex-maquiadora de Chyna, que teria deixado alguns de seus pertences na casa.