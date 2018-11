Black Friday 2018: dicas para se proteger de golpes na web

Da redação

A tão esperada Black Friday 2018 chegou. Nesta sexta-feira (23), segundo lojistas, vários produtos serão oferecidos ao público com grandes descontos pela internet. E, apesar dos inúmeros apelos feitos por órgãos e entidades de defesa do consumidor, o alerta sobre os cuidados em onde clicar para realizar a compra nunca é demais.

Afinal diante do grande número de transações que devem ocorrer, hackers podem tentar se aproveitar da data para enviar e-mails falsos com grandes ofertas e com links semelhantes aos sites verdadeiros e que imitam até mesmo a interface da loja. Por isso, comprar na internet sempre merece atenção, mas durante a Black Friday os cuidados devem ser redobrados. Essas iscas podem surgir por meio das redes sociais, além do e-mails.

Segundo a especialistas em infraestrutura de Tecnologia da Informação, hackers estão sempre em busca de oportunidades para roubar dados ou enviarem vírus e, nesse período, aproveitam o maior acesso às lojas virtuais para atacar. Por isso, antes de comprar online, é importante manter o PC ou notebook sempre atualizado, conforme recomendação do fabricante.

As atualizações servem, entre outras coisas, para corrigir falhas no sistema que podem evitar possíveis ataques e vírus. Além da atualização, é preciso proteger o computador com um antivírus de qualidade e atualizado.

Iscas que podem ser usadas para roubar dados

Redes públicas

Cuidado com as redes abertas, elas são gratuitas e pode isso não podem não ser protegidas

Segurança

Antes de comprar, é importante verificar se o site é seguro. O primeiro passo para isso é não clicar sobre links enviados por e-mail ou aplicativos, ainda que sejam de empresas conhecidas. O certo é digitar o endereço no navegador e verificar se o endereço tem o “S”, no https. Além disso, os portais seguros costumam ter o desenho de um cadeado na barra inferior indicando o sistema.

Porta

É importante ter instalado no equipamento que será usado para realizar a compra um antivírus atualizado.

Chaves

Cuidado com as senhas. O indicado é que se use uma para cada cadastro

Bolso

Proteja o cartão de crédito, para isso desabilite a opção de salvar os dados do cartão no site de compra.

Pagamento

Na hora de fazer o pagamento, desconfie de lojas que aceitam apenas transferência ou boleto.

Links

Nas promoções por e-mail tenha cuidado com links recebidos, prefira entrar direto na página da loja,

Aplicativos

As mensagens de ‘phishing’, envidas por aplicativos, devem ter o endereço verificado antes de clicar em links recebidos.

Redes sociais

Promoções neste meio exigem cuidado, pois podem direcionar o internauta para possíveis páginas falsas, que visam roubar dados

No carrinho

É importante ter atenção em cada etapa da compra. A orientação é para fazer o print de cada tela da compra,

Pequenos vendedores

Lojas menores também podem ter boas ofertas, mas para não cair em ciladas, dê preferência às que têm intermediários como sistema de pagamento, como Moip, PagSeguro, PayPal e Mercado Seguro, que são os mais conhecidos.

Confiabilidade

O internauta deve verifica se as lojas são pelos sites de reclamações

Cuidado

Quando for comprar em sites similares, primeiro cheque o endereço virtual (link) da página

Nota de “R$ 3”

O internauta deve tomar cuidado com páginas de lojas desconhecidas, que podem fazer vendas e não entregar

Mobile

Nas comprar pelo celular, o mais indicado é que se baixe apenas aplicativos de lojas oficiais e conhecidas

