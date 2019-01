Blanc7, banda de K-pop, anuncia separação após quase 2 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de K-pop Blanc7 decidiu se separar após quase dois anos de existência. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pela gravadora Jackpot Entertainment e provocou o lamento dos fãs nas redes sociais.

"É muito triste ver um grupo que tinha tudo pra dar certo dar tão errado assim", afirmou uma internauta no Twitter. "Estou devastada com essa situação. Eles não mereciam", disse outra. "São meninos extremamente talentosos, que mereciam ter mais reconhecimento", concluiu outra.

Segundo comunicado divulgado nas páginas de fãs os membros do grupo têm projetos pessoais que querem seguir: "Suas direções, pensamentos e significados são diferentes, e a Jackpot Entertainment decidiu respeitar as vontades de seus preciosos membros".

Criado em março de 2017, o grupo começou com sete membros, até a saída de Jean Paul, em dezembro do ano passado. Hoje, seguia com outros seis membros originais, que têm idades de 22 a 28 anos. Eles estiveram no Brasil algumas vezes, sendo a última em julho de 2018, para o festival Anime Friends.

O Blanc7 é uma das várias bandas de pop coreanas que ganharam popularidade em todo o mundo nos últimos anos. A mais conhecida delas, o BTS, tem gerado a cada ano mais de US$ 3,6 bilhões (cerca de R$ 13,6 bi) para a Coreia do Sul, segundo o Instituto Hyundai, centro de estudos sul-coreano.