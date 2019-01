Blitz da Operação Verão Paraná anuncia chegada das atividades esportivas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na tarde da quinta-feira (10), a equipe de monitores da Operação Verão Paraná passou pelas praias de Shangrilá, Ipanema, Caiobá e Praia de Leste convidando os moradores e veranistas a participarem das ações esportivas do projeto, que começaram na sexta-feira (11).

Durante o trajeto a alegria tomou conta e várias pessoas interagiram com o grupo, que passava animado pelas ruas informando sua programação e o início de suas atividades. Para os veranistas, o Verão Paraná é um forte atrativo das praias do estado, que torna o momento de lazer e descanso muito mais prazeroso. “É uma beleza! Eu lembro de todo mundo que passou por aqui. Adoro dançar bastante e assim que começarem as atividades eu estarei participando”, conta Deuzita Pereira, moradora de Praia de Leste há 21 anos.

Para a coordenadora geral do projeto, Marcia Simoni, a blitz é uma forma acolhedora de cativar o público do litoral. “É tão gostoso fazer esse primeiro contato com eles porque é uma troca de energia boa para dar aquele gás necessário para iniciar o Verão. Além disso, percebe-se que as pessoas aguardam ansiosas a nossa chegada para fazer parte, nesses 28 dias, da rotina deles”, conclui.

Este é o terceiro ano consecutivo do projeto, que estará em quatro postos fixos, nos balneários Shangrilá, Ipanema, Caiobá e Praia de Leste, além de uma equipe itinerante visitando Guaratuba diariamente.



Serviço

Operação Verão Paraná – ações esportivas

Postos fixos: Caiobá, Praia de Leste, Shangrilá e Ipanema.

Horários: terça a domingo, das 08h às 12h e das 16h às 20h.

Equipe itinerante (balneários de Guaratuba): terça a domingo, das 13h30 às 19h30