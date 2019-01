Blocos antecipam o carnaval de rua carioca neste fim de semana

Vinícius Lisboa - gência Brasil

Depois da abertura não oficial do carnaval no fim de semana passado, o Rio de Janeiro terá neste sábado (12) e domingo (13) a Abertura Nada Oficial do Carnaval de Rua com a participação dos blocos Orquestra Voadora e Toca Raul.

A festa será no Parque das Figueiras, na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas - entre o Estádio de Remo e o Parque dos Patins. A concentração no sábado começa às 15h com a Orquestra Voadora. No domingo, será a vez do o bloco Toca Raul se apresentar no mesmo local, a partir das 14h.

Neste sábado à noite, o Bloco Noites do Norte fará a festa no Mirante do Pasmado, em Botafogo, a partir das 19h. Será o primeiro ensaio aberto do grupo em 2019.

Está prevista para domingo a apresentação do bloco Tambores de Olokun, no Aterro do Flamengo, na altura do bar Belmonte. A concentração está marcada para as15h30.

Na Barra da Tijuca, na zona oeste, a Banda Amigos da Barra fará um ensaio às 15h na orla do bairro. O ponto de encontro é o Quiosque do Lelê, na altura do Posto 5.