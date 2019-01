BMW X2 um SUV alemão com motor flex

Nilton Saciotti

A BMW “abrasileirou” seu SUV médio X2. Com participação no desenvolvimento da engenharia brasileira, começa a importar da Alemanha o compacto X2 com motor flex TwinPower Turbo 2.0 de quatro cilindros e 192 cavalos. O modelo bicombustível pode rodar com etanol e gasolina. O X2 ActiveFlex será vendido em duas versões, a sDrive20i GP pelo preço de R$ 211.950 e a top de linha sDrive20i M Sport X por R$ 246.950. Ambas as versões flex têm tração dianteira e transmissão automática Steptronic de oito marchas, com opção de trocas manuais nas aletas atrás do volante. Segundo a BMW, a velocidade máxima é de 225 km/h, aceleração de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos.

O X2 também conta, desde outubro do ano passado, com a opção de entradasDrive18i GP, que sai por R$191.950 e traz propulsor 1.5 turbo de três cilindros, também flex, capaz de entregar 136 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. Todas as versões vendidas no Brasil trazem câmbio automático de oito marchas e contam com tração dianteira.