Boa Vista SCPC: Demanda por Crédito do Consumidor cai 1,1% em julho

Redação Bem Paraná com assessoria

A Demanda por Crédito do Consumidor caiu 1,1% em julho na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC. No acumulado em 12 meses o indicador avançou 2,2% (agosto de 2017 até julho de 2018 frente aos 12 meses antecedentes). Na avaliação interanual, julho apresentou queda de 2,0%.

Considerando os segmentos que compõem o indicador, o segmento Financeiro apresentou aumento de 1,5% na variação mensal dessazonalizada. O segmento Não Financeiro teve redução de 2,9% na mesma base de comparação.

Passado o período de instabilidade durante as paralisações dos caminhoneiros, o indicador continua não mostrando sinais claros de recuperação. A lenta retomada da economia e do mercado de trabalho fragilizado continuam contribuindo para a redução do ritmo de crescimento do consumo e, consequentemente, da demanda por crédito. Entende-se que um crescimento mais acelerado do indicador dependerá da melhora na renda, das condições de crédito e diminuição da desocupação. Segue abaixo a tabela contendo o resumo dos dados apresentados.