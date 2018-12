Boca Juniors confirma rumor e anuncia saída do técnico Guillermo Schelotto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Boca Juniors confirmou nesta sexta-feira (14) a saída do técnico Guillermo Barros Schelotto. Em entrevista coletiva, o presidente do clube, Daniel Angelici, evitou esclarecer o motivo da saída do treinador, que já vinha sendo especulada, mas indicou que a derrota para o River Plate nas finais da Libertadores de 2018 pesou na decisão.

“Quero agradecer a Guillermo e a sua comissão técnica pelos dois campeonatos que ganhamos e por termos chegado a esta fase na Copa”, disse, referindo-se aos títulos argentinos de 2017 e 2018. “Ninguém mais do que todos nós queríamos ganhar esta final”, completou.

Schelotto chegou ao Boca Juniors como treinador em março de 2016 e tinha contrato até o fim de 2018. Com ele, sai também seu irmão gêmeo, Gustavo Barros Schelotto, que trabalhava como seu auxiliar técnico na equipe.

Apesar da derrota na decisão do último domingo (9), Angelici usou sua coletiva para assegurar que a decisão foi tomada com calma. Por enquanto, o Boca não tem um novo para substituir Schelotto.

“Passaram-se vários dias. Assumi com muita dor e tristeza (o fato de) não ter conquistado o objetivo conquistar a sétima Copa. Desde o clube, sua diretoria, sua comissão técnica e os jogadores, foi feito tudo que esteve a nosso alcance. Muitas vezes, não se valoriza chegar à final”, disse o presidente.

O agora ex-treinador do Boca, presente à coletiva, falou na sequência. De acordo com o jornal La Nación, apesar de emocionado, o ex-meia-atacante foi firme em suas palavras.

“Quero agradecer à diretoria, aos funcionários, aos jogadores. E agradeço ao torcedor pela maneira como me tratou nestes três anos, independente de ganhar ou perder. Vou com a tranquilidade de ter dado tudo que era possível”, disse, destacando o “grande amor” da torcida, especialmente na reta final da Libertadores.

“Quero agradecer também a vocês, jornalistas. Tivemos idas e voltas, discussões. Mas hoje quero ir em paz. Não quero ter razão. Haverá muitas perguntas, mas prefiro não responde-las hoje”, acrescentou.