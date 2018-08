Boechat fica irritado com equipe do Jornal da Band após erro na abertura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Ricardo Boechat, 66, se irritou com a equipe do "Jornal da Band" na noite desta quinta-feira (16) por conta de um erro.

Durante a abertura, quando o apresentador resume os temas mais importantes que estarão no telejornal, as imagens exibidas não condiziam com as notícias lidas por Boechat.

Enquanto o jornalista falava sobre a parceria entre empresas e universidades, o "Jornal da Band" mostrava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando informou sobre a morte da cantora Aretha Franklin, ia ao ar imagens dos preparativos para os debates promovidos pela emissora com candidatos a governador.

Em determinado momento, o jornalista desistiu do anúncio, ficou em silêncio por alguns segundos e chamou o intervalo comercial.

Pouco depois, ainda antes de o intervalo começar, Boechat ergue os braços e balança a cabeça, em um gesto de irritação, e diz algo como 'vai dar pau?'.

Procurada pelo F5 da Folha de S.Paulo, a Band não se pronunciou até a publicação deste texto.