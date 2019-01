Bolão do Campeonato Paranaense de 2019 do jornal Bem Paraná está de volta

Redação Bem Paraná

O Bolão do Jornal Bem Paraná, da edição do Campeonato Paranaense de 2019, está de volta. A versão deste ano vem com novidades. As mudanças foram feitas para tornar a interface ainda mais fácil para os participantes.

Em versão beta, o novo bolão será ainda mais simples de ser acompanhado. E tem ainda o Bolão Mobile, na versão para o celular, com notificações e gráficos que permitirão um saber em tempo real o que está acontecendo a cada nova rodada da competição.

Para os participantes mais "pé-quente", os brindes aos melhores palpites continuam.

Confere lá e, para quem esqueceu a senha, não tem problema. O sistema pode ajudar.