Bolsa bate recorde pelo segundo pregão consecutivo e ultrapassa 96 mil pontos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira avançou nesta sexta-feira e renovou recorde da véspera, atingindo agora o patamar inédito de 96 mil pontos. O dólar avançou e terminou a semana ao redor dos R$ 3,75.

Investidores locais aproveitaram o dia de alta no mercado externo, reflexo de esperanças de um acordo que poderá colocar fim à guerra comercial travada entre Estados Unidos e China.

No cenário local, persiste o otimismo com a condução da agenda reformista do governo, que será apresentada no Fórum Econômico Mundial, na semana que vem.

Analistas destacaram que o texto da reforma da Previdência já está com Bolsonaro, mas o conteúdo final ainda não é conhecido.

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, avançou 0,78% e fechou o pregão cotado a 96.096 pontos. O volume financeiro foi de R$ 16,8 bilhões. Em apenas três semanas de 2019, a Bolsa já acumula ganho de 9,34%.

O dólar avançou 0,26% e fechou cotado a R$ 3,7580, acumulando ganho de pouco mais de 1% na semana.

O câmbio, diferentemente das taxas de juros futuros e ações, não tem sido tão beneficiado pelo início do governo.