Bolsa brasileira e dólar sobem em sessão pós fracasso de acordo por 'brexit'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira fechou o dia no positivo, seguindo o dia benigno nos mercados de risco enquanto investidores aguardam a proposta concreta de reforma da Previdência. O dólar avançou para R$ 3,74.

O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,36% e fechou a 94.393 pontos. O volume financeiro foi de R$ 20,2 bilhões.

O pregão foi de bastante oscilação, e a Bolsa alternou entre perdas e ganhos até fechar na máxima do dia.

Fora do Ibovespa, as ações da Taurus tiveram mais um dia de fortes perdas: os papéis preferenciais caíram 21,2%, enquanto os ordinários despencaram 25,6%.

Os papéis da companhia apresentam forte oscilação de preços desde o ano passado, quando a vantagem de Jair Bolsonaro (PSL) na corrida eleitoral abriu perspectiva de flexibilização do mercado de armas e, por consequência, espaço para que investidores especulassem com a ação.

No exterior, as Bolsas tiveram um dia positivo mesmo com o fracasso do acordo pelo "brexit" negociado pela primeira-ministra Thereza May. Uma exceção foi, claro, o índice britânico FTSE 100, que recuou 0,47%.

Apesar do pouco efeito sobre a Bolsa, analistas atribuíram a alta do dólar aos contratempos do "brexit". A moeda americana avançou 0,26% e fechou a R$ 3,7360. De 24 divisas emergentes, 16 avançaram sobre a americana.