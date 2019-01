Bolsa e dólar fecham estáveis em dia sem negócios nos Estados Unidos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem referência dos mercados americanos, fechados por causa do feriado de Martin Luther King, a Bolsa brasileira e o dólar encerraram o dia praticamente estáveis.

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, caiu 0,09% e encerrou a 96.009 pontos. Durante o pregão, a Bolsa chegou a cair com mais força, abaixo dos 95 mil pontos, mas não recuperou parte das perdas ao final da sessão.

A queda desacelerou quando as ações da Petrobras inverteram o sinal e passaram a subir.

O dólar subiu 0,07%, a R$ 3,7610.

O noticiário local também foi esvaziado com a ida do presidente, Jair Bolsonaro (PSL), ao Fórum Econômico Mundial, em Davos. Não circularam pelo mercado notícias sobre a reforma da Previdência, sobre a qual Bolsonaro se debruça durante a viagem.

No exterior, as Bolsas europeias recuaram, enquanto as asiáticas tiveram um dia positivo.

O PIB (Produto Interno Bruto) da China desacelerou a 6,4%, dentro do esperado pelo mercado. Além disso, dados econômicos do país mais positivos que o esperado ajudaram a sustentar o mercado financeiro.