Bolsonaro dá entrevistas à imprensa estrangeira em Davos

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas à imprensa estrangeira na manhã desta quarta-feira (23), no hotel em que está hospedado em Davos, antes de cumprir a agenda oficial do Fórum Econômico Mundial.

Ele falou com Lally Weymouth, editora-associada sênior do jornal Washington Post, e com um repórter do canal de TV Bloomberg, voltada ao mercado financeiro.

A entrevista ao Washington Post deve ser publicada na sexta-feira (25).

Nesta tarde, Bolsonaro tem reuniões com os primeiros-ministros de Itália, Giuseppe Conti, e do Japão, Shinzo Abe, e com o presidente da Suíça, Ueli Mauer, antes de um diálogo diplomático e de um jantar em torno da América Latina.