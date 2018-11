Bolsonaro e Haddad vão ao segundo turno; Ciro diz que `ele não`

Redação Bem Paraná

Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) decidirão no segundo turno quem será o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, segundo os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados na noite deste domingo (7). Bolsonaro e Haddad disputam a Presidência pela primeira vez e foram os dois mais votados entre os 13 postulantes ao Palácio do Planalto.

Esta é a oitava eleição presidencial por meio do voto direto desde a redemocratização, no fim da década de 1980. O vencedor governará o Brasil de 1º de janeiro 2019 a 31 de dezembro de 2022.

O candidato Ciro Gomes (PDT) disse, em entrevista, que na segunda (7) deve anunciar se vai apoiar algum dos dois candidatos no segundo turno, mas adiantou que `ele, não". "Eu defendo a democracia, essa é a minha vida", disse ele. A candidata da Rede, Marina Silva, disse que o partido vai se reunir para definir sobre apoio no segundo turno, mas adiantou que o partido será com certeza oposição seja Haddad ou Bolsonaro que vença.