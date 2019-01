Bolsonaro e Macri assinam acordo para agilizar extradições

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou nesta quarta-feira (16) que Brasil e Argentina assinarão um acordo de revisão do tratado de extradição entre os dois países.

A iniciativa será firmada ainda nesta quarta pelos presidentes Mauricio Macri, que faz visita oficial ao Brasil, e Jair Bolsonaro.

Segundo o ministro, o objetivo da medida é fazer um aprimoramento, agilizando o trâmite do processo, "sem passar pelos canais diplomáticos".

"Existe um tratado de extradição um pouco antigo que foi feito em outra época. As formas de comunicação são outras e há a percepção de uma necessidade de sempre agilizar esses mecanismos de cooperação. Então, esse tratado vai permitir uma comunicação mais rápida entre os dois países", disse.

"Às vezes tem uma situação urgente. Precisa prender o cara. E, se você seguir o canal diplomático, acontece igual o [Cesare] Battisti", disse Moro, em referência ao terrorista italiano que estava foragido e foi preso na Bolívia no último domingo (13).

A iniciativa foi acordada em reunião preliminar entre os ministros da Justiça do Brasil e da Argentina, na manhã desta quarta.

A ideia é facilitar o deslocamento de pessoas que tenham sido acusadas, processadas ou condenadas por terem cometido um delito que dá causa à extradição.

Macri se reúne com Bolsonaro em um encontro privado e fará um pronunciamento à imprensa. Na sequência, no início da tarde, se deslocará ao Palácio do Itamaraty, onde será oferecido um almoço em sua homenagem.