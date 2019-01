Bolsonaro está 'ansioso e vibrante para voltar ao combate', diz porta-voz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado há quatro dias em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está "ansioso, vibrando e pronto para voltar ao combate", segundo relato feito pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros.

Em entrevista na tarde desta quinta-feira (31), Rêgo Barros disse que o presidente caminhou sozinho pela primeira vez desde que passou por cirurgia para reconstrução de trânsito intestinal, na segunda (28).

Bolsonaro despachou de seu quarto no hospital Albert Einstein, e recebeu o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira.

Segundo boletim médico divulgado nesta quinta, Bolsonaro "mantém boa evolução clínica, sem febre ou outros sinais de infecção".

Os exames mostraram um quadro de saúde estável. O presidente continua em jejum oral, "recebendo os nutrientes por via endovenosa. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e um período de caminhada fora do quarto", disse.

Rêgo Barros disse que Bolsonaro é "um homem muito forte fisicamente e emocionalmente" e que ele está disciplinado na fisioterapia para permanecer o mínimo período internado.

A um dia de seu governo completar um mês, o presidente usou as redes sociais para dizer que 'está no caminho certo'. Na postagem, ele disse estar trabalhando do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia.

"Sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo. Nossa missão será cumprida! O Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional!", escreveu pela manhã no Twitter.