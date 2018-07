Bolsonaro já pode esperar telefone tocar, provoca aliado de Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Ribeiro Preto (SP), Duarte Nogueira (SP), comemorou o resultado de pesquisa XP/Ipespe que mostrou o pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) em tendência de alta.

Em dois cenários, quando o PT não tem candidato ou lança Fernanda Haddad, o tucano aparece com 10% da intenção de voto. É a primeira vez que Alckmin aparece com dois dígitos na sondagem semanal da XP.

Nogueira lembrou a reação do adversário Jair Bolsonaro (PSL) ao convite do tucano para debaterem segurança pública. "Quando atingir dois dígitos, ele liga para mim", desdenhou Bolsonaro, em junho.

"É só começar a aguardar o sinal do telefone", riu Nogueira.

O prefeito paulista comemorou o momento do tucano na largada da campanha oficial, em que fechou aliança com dez partidos, enquanto seu adversário não tem nenhum.

"É o início da crescida grande do Geraldo. Quando muitos achavam que a pré-campanha dele estava atrasada, perdendo tempo, ele estava costurando a mais ampla aliança politica da história da redemocratização", afirmou.

"Os dez partidos somados têm 279 deputados federais e 37 senadores, um sinal de vigor político e de liderança, um vislumbre muito positivo para a realização das reformas de que o país precisa fazer", elogiou Nogueira.

O prefeito paulista ainda criticou Ciro Gomes (PDT), "que disse que, se vencer a eleição, em cinco minutos vem todo mundo com ele. Um sinal de que é incapaz de conviver com adversidades e joga o jogo do fisiologismo explícito".

"O peixe morre pela boca. A maturidade do Geraldo vai falar mais alto nessa eleição", afirmou o aliado do tucano.