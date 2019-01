Bolsonaro lamenta rompimento de barragem e deve ir a Brumadinho neste sábado

Folhapress

RASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro comentou o rompimento de barragem em Brumadinho, em Minas Gerais.

"Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos Ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso Secretario Nacional de Defesa Civil para a Região", escreveu o presidente nas redes sociais.

Bolsonaro disse também que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também está a caminho de Minas.

"Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas", afirmou o presidente.

O presidente deve ir a Brumadinho (MG) na manhã de sábado (26) para acompanhar pessoalmente os desdobramentos do rompimento de uma barragem no local.

Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, o presidente tem a intenção de partir de Brasília por volta de 8h de sábado.

Bolsonaro ainda determinou a instalação e um gabinete de crise no Palácio do Planalto e no Ministério do Meio Ambiente para acompanhar a situação.

"O governo federal acompanha de perto a evolução da situação em estado de colaborar com o estado de Minas Gerais", diz nota lida pelo porta-voz.