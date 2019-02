Bolsonaro liga para demais candidatos apenas após divulgação de ligação para Renan

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A divulgação do telefonema do presidente Jair Bolsonaro para o senador Renan Calheiros (MDB-AL) levou o presidente e o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) às redes sociais para criticar a imprensa e informar que todos os candidatos à presidência do Senado haviam recebido uma ligação do mandatário.

No entanto, os demais senadores foram procurados somente cerca de uma hora depois que as primeiras notícias sobre o telefonema para Renan começaram a ser publicadas nos portais de notícias.

Renan recebeu a ligação por volta das 20h15, quando ainda estava na liderança do MDB, local onde ocorreu a votação que o sagrou candidato do MDB.

As primeiras notícias a respeito do telefonema começaram a ser publicadas a partir das 20h25.

Uma hora depois, Onyx, que apoia a candidatura de Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi às redes sociais.

"O Presidente BOLSONARO ligou, hoje, para TODOS os candidatos à Presidência do Senado, num gesto de respeito à instituição, o JN falou que foi só pro Renam (sic). Fala a VERDADE @jornalnacional!", escreveu o ministro, criticado por aliados de Bolsonaro quando tentou interferir na disputa a favor de Alcolumbre.

Onze minutos depois, às 21h36, o próprio Bolsonaro foi ao Twitter:

"Nesta quinta-feira, véspera de eleição presidencial para o Senado, procuramos diplomaticamente fazer contato com os candidatos desejando-lhes boa sorte. O eleito será importantíssimo para a democracia e futuro do Brasil", escreveu.

Logo depois, apagou a mensagem e, dois minutos depois, publicou novo texto com mensagem semelhante para, em seguida, fazer uma crítica.

"Qualquer tentativa de desvirtuar o papel institucional do Governo diante desses fatos é desprovida de boa fé e de profissionalismo. Boa noite a todos!", escreveu.

Após a publicação da notícia sobre Renan, o gabinete de Davi Alcolumbre informou que o senador também havia sido procurado, mas apenas entre 21h15 e 21h20.

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), recebeu um telefonema do Palácio do Planalto por volta das 21h40, mas disse que a ligação caiu.

Alvaro Dias (PODE-PR) foi contactado por volta das 21h45 e Tasso Jeireissati (PSDB-CE), por volta das 22h.

Esperidião Amin (PP-SC) não respondeu e Major Olímpio (PSL-SP) e Reguffe (sem partido-DF) não foram localizados pela reportagem.