Bolsonaro não terá compromissos oficiais hoje

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação hoje (1º) no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Na agenda oficial, não há compromissos nem despachos. Bolsonaro se recupera da cirurgia feita na segunda-feira (28) para reconstruir o trânsito intestinal.

O coronel Flávio Botelho Peregrino, que foi chefe da Agência Verde-Oliva, do Centro de Comunicação Social do Exército, terá função de substituir nesta sexta-feira o porta-voz oficial da presidência, o general Rêgo Barros.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou que não haverá coletiva no final do dia com atualizações sobre o presidente, como vinha ocorrendo desde o início da sua internação, no último domingo (27). Mas, a imprensa receberá nota informativa.

Bolsonaro segue com visitas restritas, segundo recomendação médica. Ontem (31), ele despachou com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco.