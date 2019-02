Bolsonaro parabeniza Alcolumbre por vitória no Senado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como novo presidente do Senado Federal.

Em nota pública, ele escreveu que a vitória do senador consolida a "tradição democrática" e os compromissos com os "anseios do povo e com o melhor interesse do Brasil".

Principal articulador do Palácio do Planalto da candidatura de Alcolumbre, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou trecho da Bíblia ao comemorar a vitória do aliado.

"Davi respondeu: 'Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, que você desafiou'", escreveu.