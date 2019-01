Bolsonaro recebe auxiliares no Alvorada antes de embarcar para Davos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No dia em que embarca para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro recebe neste domingo (20) auxiliares no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Bolsonaro está reunido desde a manhã com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deve acompanhá-lo na viagem internacional.

O ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, chegou por volta de 10h45 na residência oficial da Presidência da República.

O presidente embarca com destino à Europa às 22h deste domingo.

A estreia de Bolsonaro na agenda internacional ocorrerá em Davos, onde todos anos ocorre o fórum que reúne a elite política e econômica mundial.

De acordo com o Fórum, Bolsonaro discursará às 15h (12h no horário de Brasília) da terça-feira (23) durante 45 minutos.

Bolsonaro deve aproveitar o palco no cenário internacional para vender a investidores sua agenda liberal na economia.

O presidente da República levará em sua comitiva dois dos principais ministros do governo: Paulo Guedes, à frente do ministério da Economia, e Sergio Moro, titular da pasta da Justiça e Segurança Pública.