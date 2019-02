Bolsonaro recupera movimentos intestinais, diz boletim médico

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No quarto dia após passar por uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro apresentou início nos movimentos intestinais, segundo boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (1º) pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde domingo (27).

"Permanece com quadro clínico estável, já apresentando sinais de início dos movimentos intestinais. Segue com dieta parenteral (endovenosa) exclusiva, sem infecção ou outras complicações", afirma.

Para retomada das funções intestinais, o presidente está fazendo fisioterapia respiratória e caminhadas fora do quarto. Ele ainda não voltou a se alimentar por via oral.

Bolsonaro foi submetido, na segunda-feira (28), a uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal em decorrência de uma facada sofrida em setembro de 2018, durante ato de campanha.

Ele reassumiu a Presidência 48 horas depois do fim da operação, na manhã de quarta. As visitas seguem restritas e apenas a primeira-dama Michelle e de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), o acompanham o tempo todo.

Pela manhã, Bolsonaro fez uma reunião por videoconferência com o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno. Ele usou uma estrutura provisória montada pelo GSI dentro do Einstein, pela qual ele tem acesso a computador, internet e sistema para áudio e videoconferências.

Segundo assessores, durante a conversa, foram tratados de temas como Venezuela e violência no Ceará, entre outros monitoramentos diários.

O presidente tem recomendação médica para evitar falar, o que poderia provocar acúmulo de gases no abdômen e atrapalhar o processo de cicatrização.

Bolsonaro deve passar o fim de semana com familiares, enquanto monitora a situação de Brumadinho (MG) e os desdobramentos após a eleição ao comando do Congresso.

Ainda nesta sexta, Bolsonaro se emocionou ao ouvir "Evidências", clássico sertanejo escrito pelo letrista Paulo Sérgio Valle em parceria com o cantor José Augusto e popularizado na década de 1990 pela dupla Chitãozinho e Xororó.

A canção, uma das mais pedidas em karaokês do país, foi cantada por uma dupla de músicos que se apresenta no hospital Albert Einstein, onde o presidente está internado, há mais de uma década.

Marcia e Marco, como o presidente os identificou, perguntaram de qual ritmo Bolsonaro gostava. Ele respondeu gostar de música caipira e sugeriu Tonico e Tinoco para os cantores, que disseram não saber tocar canções da dupla.

A oferta de "Evidências" foi bem recebida pelo presidente --ele aparece em vídeo emocionado enquanto assiste à apresentação. "Umas simples, mas grande homenagem. Parabéns, Marcia e Marco pelo talento e por proporcionar este momento tão especial em minha vida!", escreveu Bolsonaro em rede social.