Bolsonaro se mostra otimista com Venezuela

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro mostrou otimismo nesta quinta-feira (24) com os últimos desdobramentos na Venezuela e a decisão de Brasil, Estados Unidos e outros 12 países reconhecerem Juan Guaidó como presidente interino no lugar do ditador Nicolás Maduro.

"Venezuela está indo bem", disse ele em Davos ao sair de um almoço com chefes de organismos multilaterais e de outros governos oferecido pelo Fórum Econômico Mundial para tratar de globalização.

Um integrante do governo disse à reportagem que o Brasil está acompanhando com atenção a evolução da situação, especialmente o comportamento dos militares. Segundo essa pessoa, as próximas horas serão cruciais para definir o encaminhamento da situação.

Na manhã desta quinta, a União Europeia pediu eleições livres no país, enquanto a Rússia advertiu os países que reconheceram o governo interino que pode haver um "banho de sangue" caso falte comedimento.