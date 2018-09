Bolsonaro tem alta de hospital adiada devido a infecção leve

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A alta do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) do hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi adiada após a equipe médica identificar uma leve infecção bacteriana após a retirada do catéter.

O candidato sairia do hospital nesta sexta-feira (28) e já tinha passagem comprada para o Rio de Janeiro, onde ficaria em repouso em sua residência.

Bolsonaro está hospitalizado desde 6 de setembro, quando recebeu uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Não há ainda nova previsão de alta do candidato, que prolongará por mais alguns dias o tratamento com antibióticos.