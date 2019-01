Bolsonaro tem 'boa recuperação' após cirurgia, diz porta-voz da Presidência

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta terça-feira (29) que o presidente Jair Bolsonaro está em boa recuperação, após passar por uma cirurgia na véspera.

Bolsonaro foi avaliado pelos médicos pela manhã e um boletim deve ser divulgado entre 10h e 11h pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde domingo (27).

À reportagem, Rêgo Barros disse que Bolsonaro passou a noite "sem intercorrências" e que ele não apresenta sinais de infecção.

Ele passou por uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal na segunda, num processo que durou 7 horas.

Esta foi a terceira operação à qual ele foi submetido desde que foi alvo de uma facada, em setembro de 2018, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

O procedimento consistiu no religamento do intestino após a retirada de uma bolsa de colostomia, colocada há quase cinco meses.

A grande quantidade de aderências (partes do intestino que ficam coladas) levou a equipe médica a executar um procedimento mais complexo e demorado do que se esperava.

A opção mais simples era religar as duas pontas do intestino grosso, que estavam separadas, para que o trânsito intestinal voltasse ao normal.

A outra, que teve de ser adotada, exigia a união de uma alça do grosso com o delgado. Para que isso acontecesse, a parte do intestino grosso que estava conectada à bolsa de colostomia foi removida.

Essa intervenção seria adotada se os médicos constatassem que havia muitas aderências e lesões em razão da facada e das duas cirurgias a que ele foi submetido anteriormente.

O presidente permanece internado em uma UTI (unidade de terapia intensiva), onde deve ficar por mais nove dias, segundo previsão médica.

Desde que ele foi sedado para a cirurgia, a Presidência foi assumida por seu vice, o general Hamilton Mourão.

Bolsonaro deve retomar as funções já na manhã de quarta-feira (30).

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) preparou um escritório improvisado ao lado de seu quarto, no Einstein, para que ele volte à rotina de despachos a partir da manhã de quarta.

As visitas estão restritas nesta terça a familiares. A primeira-dama Michelle e 3 dos 5 filhos do presidente acompanharam a cirurgia e recuperação: o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e Jair Renan.