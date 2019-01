Bolsonaro vai se reunir com primeiro-ministro do Japão

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve se reunir no fim da tarde desta quarta-feira (23), em Davos, com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

O compromisso foi incluído na agenda da comitiva brasileira nesta manhã, depois de uma primeira versão do cronograma apontar encontros com o premiê italiano, Giuseppe Conti, e com o presidente da Suíça, Ueli Mauer.

À noite, o foco de Bolsonaro será a América Latina. Primeiro, ele participa de um diálogo diplomático sobre a resposta que o mundo pode dar à crise humanitária na Venezuela.

Em seguida, vai a um jantar com líderes de Peru, Equador, Colômbia e Costa Rica em que o impasse político no país caribenho também deverá estar na pauta.