Bolt faz dois gols e brilha em goleada no futebol da Austrália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enfim, o jamaicano Usain Bolt conseguiu comprovar o mínimo talento que o levou a assinar contrato em uma equipe profissional do futebol australiano. Nesta sexta-feira (12), o homem mais rápido do mundo e agora atacante do Central Coast Mariners anotou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o MacArthur South West United, em amistoso de pré-temporada.

O ex-velocista anotou os primeiros gols da carreira como jogador no segundo tempo do confronto. Aos 12min, o jamaicano recebeu passe em velocidade, protegeu da marcação e bateu firme de canhota, no canto do goleiro, para anotar o terceiro gol do Central Coast Martiners até então.

O gol em si já tornava o amistoso histórico. Entretanto, Bolt tratou de roubar todo o protagonismo do duelo e sair como artilheiro da noite na Austrália. Apenas 11min depois de balançar as redes pela primeira vez, o multimedalhista olímpico se aproveitou de falha da zaga para, sozinho, fechar o placar.

Bolt surge como a principal atração do Campeonato Australiano. Além dos gols, a postura da superestrela do esporte tem recebido elogios, o que deve resultar em um contrato para a disputa da liga - a primeira rodada ocorre na semana que vem.

"A melhor coisa sobre Usain Bolt é que ele é tão humilde. Ele se encaixou bem com os rapazes. Desde o meu primeiro dia até agora, a transformação é enorme", declarou Ross McCormack, companheiro do jamaicano, em entrevista concedida à Fox Sports local.