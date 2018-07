Bom tempo atrai milhares para segundo edição do 'Arraiá do MON'

Redação Bem Paraná

O clima bom atraiu milhares de curitibanos para a segunda edição do "Arraiá do MON", neste sábado, no Parcão do Museu Oscar Niemeyer, ponto turístico da Capital paranaense. O evento conta com música ao vivo, operações gastronômicas, chopes artesanais, espaço para crianças e pet friendly. Também oferece opções para todos os tipos de público, com pinhão, hambúrgueres, sanduíche de pernil, Churrasco de Igreja, cachorro-quente, batata-frita, doces típicos, maçã do amor, churros e sorvete, disponíveis com valores a partir de R$10. O evento também contará com opção de quentão.

Em relação às bebidas, mais de 50 torneiras estarão à disposição, de cervejarias locais e nacionais, também a partir de R$10.

Atividades para crianças também fazem parte do evento, com espaço especial gratuito que estimula brincadeiras lúdicas e desplugadas, com atividades, como pescaria, boca de palhaço, argolas e tomba lata, com direito a premiações para os pequenos. A realização do “Arraiá no MON” é da Planeta Brasil Entretenimento, Bar Quermesse e Agência 302.

Os ingressos estão disponíveis no Blue Ticket por R$10. O evento segue até às 22 horas.