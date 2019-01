Bombeiros resgatam três pessoas com vida dentro de caminhonete em MG

Folhapress

CAROLINA LINHARES

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que conseguiu resgatar três pessoas com vida durante o dia neste sábado (26). Eles estavam dentro de uma caminhonete, cercados da lama de rejeitos da barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho (MG).

Os resgatados foram encaminhados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A princípio, segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete foi vista por helicópteros, e bombeiros se deslocaram para o local por terra para fazer o resgate.

Com a lama úmida e as chuvas deste sábado, os bombeiros tiveram dificuldade de locomoção no terreno (a maior parte do trabalho é aérea, com os helicópteros).

Após o novo resgate, as forças de segurança contabilizavam 192 resgatados na tragédia. O número se refere não só a pessoas retiradas da lama com vida, mas também a pessoas que ficaram ilhadas ou em situação de risco e foram salvas. O número inclui moradores da região e trabalhadores da Vale.

As áreas de busca se estendem por 10 km, da barragem rompida até o rio Paraopeba, já atingido pela lama.

Galeria Lama da barragem de Brumadinho (MG) destrói casas e hortas na zona rual Reservatório se rompeu na sexta (25), na Grande Belo Horizonte https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1623765462655946-lama-da-barragem-de-brumadinho-mg-atinge-casas-na-zona-rural Até a noite desse sábado, são 256 os desaparecidos. Para elaborar essa lista, Bombeiros e Defesa Civil dependem da Vale. Segundo as autoridades, a empresa, que não tem um controle de quantas pessoas efetivamente estavam na mina na hora do acidente, faz o levantamento por meio de ligações a todos os seus funcionários --os que não atendem ou os que a família não tem notícia são considerados desaparecidos.

Há ainda 23 pessoas hospitalizadas. Os mortos, por sua vez, chegaram a 34. Dez dos corpos retirados da lama neste sábado estavam em um ônibus que os bombeiros conseguiram acessar, segundo o tenente coronel Flávio Godinho Pereira, coordenador adjunto da Defesa Civil.

Pode haver mais vítimas no ônibus. Há também a informação da existência de mais dois ônibus ainda não acessados pelos bombeiros.

Os bombeiros chegaram ainda a uma locomotiva de trem, mas não havia corpos. Falta analisar demais vagões espalhados pela região.

As forças de segurança listaram quatro áreas afetadas que, segundo uma espécie de censo registrado no plano de emergência da barragem, concentram mais pessoas: o bairro Parque da Cachoeira, a Vila Ferteco, a área administrativa da mina da Vale e a pousada Nova Estância. Só na pousada, a estimativa é de 35 vítimas.

Arte HTML5/Folhagráfico https://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/25/brumadinho-barragem/ Neste domingo (27), às 10h, o comando dos Bombeiros e Defesa Civil fornecerá uma lista com nomes de resgatados, desaparecidos e mortos. A lista será atualizada a cada duas horas.

Com reforço de equipes do Rio e de Goiás, cerca de 220 homens estarão trabalhando nos resgates no domingo. Os bombeiros utilizam câmeras com sensor de calor para tentar achar vítimas.

A partir de segunda (28), com a lama mais sólida, serão usados cães farejadores.