Bon Jovi abre restaurante e serve comida de graça a servidores que não recebem salário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Jon Bon Jovi fez uma boa ação na última segunda-feira (21), em Nova Jersey (EUA). Ele abriu as portas de seu restaurante, o JBJ Soul Kitchen, e doou comida para servidores públicos e seus familiares que estão sem receber por conta de uma crise no setor.

Acontece que a ação repercutiu tão bem que o roqueiro voltou a oferecer alimentação ao povo na última quarta-feira (23). Os Estados Unidos passam por um dilema entre congressistas republicanos e democratas para a definição do orçamento fiscal de 2019. O presidente, Donald Trump, se recusa a assinar o acordo, pois ele quer fundos para a construção de um muro na fronteira com o México.

O restaurante do cantor não tem fins lucrativos e funciona à base da ajuda e do bom senso do ser humano. Quem puder ajudar com alguma quantia ou até mesmo na limpeza pode fazê-lo. Não são negados pratos de comida aos mais necessitados. O local é administrado pela fundação de Bon Jovi. Segundo a fundação, o estabelecimento já serviu quase 95 mil refeições aos menos favorecidos.