Boselli deve ser novidade do Corinthians contra a Ponte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians terá sete mudanças em sua equipe titular na partida deste sábado, contra a Ponte Preta, às 19h, mas a torcida estará mais atenta mesmo a um jogador que estará no banco de reservas da arena, em Itaquera. Relacionado pela primeira vez, Mauro Boselli deve estrear no decorrer do jogo.

O artilheiro argentino, de 33 anos, ex-León-MEX, vinha se preparando fisicamente nos últimos dias, pois se juntou ao elenco corintiano pouco depois do início da pré-temporada da equipe.

Justamente por isso, o técnico Fábio Carille avisou à torcida que terá cautela com ele em seus primeiros jogos. Por isso a opção de deixá-lo entre os reservas hoje.

Carille também vai poupar sete jogadores no duelo com a Ponte Preta. Dos titulares da última partida, contra o Guarani, apenas Cássio, Danilo Avelar, Léo Santos e Gustagol estarão em campo. O zagueiro, porém, atuará improvisado, na lateral direita.

Fagner, Henrique, Richard, Ramiro, André Luís, Jadson e Sornoza, contudo, estão relacionados e ficarão no banco de reservas esta noite.

Junto com eles também estará o volante Ralf, relacionado pela primeira vez nesta temporada. O cão de guarda está recuperado de uma lesão na coxa direita e vai brigar para voltar a ser titular. Nos primeiros jogos do ano, o recém-contrato Richard foi o primeiro volante do time.

CORINTHIANS

Cássio; Léo Santos, Marllon, Pedro Henrique Henrique, Danilo Avelar; Thiaguinho, Araos, Pedrinho, Mateus Vital, Gustavo Mosquito; Gustagol. T.: Fábio Carille

PONTE PRETA

Ivan; Luis Ricardo (Arnaldo), Renan Fonseca, Reginaldo, Diego Renan (Giovanni); Nathan, Edson, Tiago Real, Gerson Magrão; Hugo Cabral (Matheus Oliveira), Thalles (Marlyson). T.: Mazola Júnior

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Salim Fende Chavez